Suarez voit double, l'Atlético de Madrid creuse l'écart en tête de la Liga

Mené, le leader de la Liga s'est imposé, jeudi, à Eibar (2-1), grâce à un doublé de Luis Suarez. L'Atlético de Madrid accroît son avance sur le Real Madrid (2e), désormais à sept points et avec un match en

L'Atlético de Madrid a creusé l'écart en tête de la Liga, après un succès difficile arraché à Eibar (2-1), jeudi soir, grâce à Luis Suarez. L'équipe de Diego Simeone a d'abord été menée au score, sur un penalty transformé par le gardien adverse, le Serbe Marko Dmitrovic.





Mais l'ancien du Barça a permis à l'Atlético de renverser la situation, d'abord en profitant d'un ballon récupéré par Marcos Llorente (40e), puis en obtenant un penalty en fin de match, qu'il a lui même réussi d'une panenka (89e). Convoqué dans le groupe des Colchoneros, l'ancien Lyonnais Moussa Dembélé n'est pas entré en jeu.







Au classement, après cette cinquième victoire consécutive en Liga, l'Atlético compte respectivement sept et dix points d'avance sur le Real Madrid (2e) et le Barça (3e), qui ont tous les deux disputé un match de plus que leur concurrent.