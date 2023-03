Succès des équipes nationales : Après 60 années de disette, Augustin Senghor veut 60 années de règne

Ce mercredi 22 mars, l’île de Gorée a reçu des invités de marque. Une délégation de la FIFA conduite par la secrétaire générale, Fatma Samoura ainsi que le directeur général de l’Agence sénégalaise de promotion Touristique (ASPT), Mahawa Diouf, ont été accueillis par le maire de la commune Me Augustin Senghor. L’objet principal de cette visite est l’inauguration d’un terrain de football portant le nom de feu Souahibou Gaye.





Le maître des lieux, Augustin Senghor, justifie le choix du nom de cette infrastructure : « En hommage à tout ce qu’il a pu faire d’abord pour la communauté goréenne. C’est un homme multidimensionnel, un homme social qui réglait beaucoup de problèmes. Aussi, ceux qui sont dans le milieu du football le connaissent comme étant une personne engagée, chevronnée, compétente qui a beaucoup apporté au football sénégalais. »





Grand artisan des bons résultats enregistrés par le Sénégal sur le continent, celui qui est par ailleurs, président de la fédération sénégalaise de football, n’a pas caché sa joie sur le bilan actuel.





« Une grande fierté parce que le Sénégal est resté plus de 60 ans sans avoir une victoire probante. Notre génération a eu cette chance », a-t-il relevé.





Cependant, le responsable de l’instance faîtière du football sénégalais semble être déjà remonter en selle à la quête d’autres victoires : « On ne peut qu’être fiers. Mais nous devons garder l’humilité des gens qui veulent aller loin en nous disant que nous ne devons pas nous arrêter là. Mais aussi faire en sorte que cette période que nous vivons s’inscrive dans la durée en faisant encore plus d’efforts. Parce que comme on le dit, il est plus facile d’arriver au sommet que de s’y maintenir. Nous avons attendu 60 ans pour arriver à ce sommet, il faut qu’on s’engage à y rester au moins 60 ans. »





Invités d’honneur de cette journée en compagnie de la Directrice du Football Féminin de la FIFA, Sarai Bareman, Fatma Samoura a salué les performances du Sénégal tout en portant un plaidoyer en faveur du football féminin : « Je suis fière d’être sénégalaise. On est triple champions d’Afrique (CAN, CHAN, CAN U20) et également en Beach Soccer. On se donne rendez-vous en Indonésie. Je voudrais que ses réalisations puissent se répliquer sur le football féminin. Je n’ai aucun doute qu’en 2027, nous aurons une équipe nationale compétitive au plus haut niveau. »