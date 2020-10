Succession d’Alioune Sarr au Cng : Khadim Ndiaye met une croix sur Yékini et Tapha Guèye

Khadim Ndiaye, ancien lutteur

Le départ d’Alioune Sarr à la tête du Comité national de gestion (Cng) de la lutte, est de plus en plus évoqué et d’anciens lutteurs sont pressentis pour sa succession. Si certains portent leur choix sur Tapha Guèye et Yékini, l’ancien lutteur Khadim Ndiaye pense autrement.





Celui qu’on surnommait «le Boucher» met une croix sur l’ancien Tigre de Fass et l’ex-Roi des arènes. «Si jamais Tapha Guèye et Yékini accèdent à la présidence du Cng, on va retourner à la période des bons pour payer les lutteurs», lance-t-il dans un entretien accordé à «Sunu Lamb».