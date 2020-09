Succession d’Alioune Sarr au Cng : Voici la position de l’Association des amateurs de lutte

Succession de Alioune Sarr du Cng

La succession d’Alioune Sarr, dont le mandat à la tête du Comité national de gestion (Cng) de la lutte expire le 31 octobre prochain, est de plus en plus agitée. Plusieurs noms sont cités pour remplacer celui qui gère l'instance dirigeante de la lutte sénégalaise depuis 1994.





Ainsi, des messages de soutien à des candidats sont agités par certains acteurs de la discipline. L'Association des amateurs de lutte et disciplines associées (Amalda) par la voix de son président Doudou Diagne Diécko, a donné sa position. ‘’Le bureau de l'Amalda n'a pris aucune décision pour soutenir qui que ce soit.