Suisse : Yakin confiant avant l'Angleterre

Solide vainqueur de l'Italie (2-0), la Suisse défiera l'Angleterre, samedi, lors des quarts de finale de l'Euro 2024. Un choc qui n'effraie pas vraiment le sélectionneur de la Nati, Murat Yakin.





"Nous avons joué contre l'Allemagne (1-1), nous avons été bons. Nous avons joué contre l'Italie, qui est aussi une grande équipe. Et pourquoi ne pourrions-nous pas battre l'Angleterre ? Nous sommes en forme en ce moment. On verra, c'est un bon défi et mon équipe est prête à se battre contre la grande Angleterre", a jugé le manager helvète face aux journalistes.