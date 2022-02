Super Bowl à Los Angeles : revivez le show de la mi-temps

Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar et 50 Cent ont livré une performance exceptionnelle au SoFi Stadium.





Si sur le terrain les Los Angeles Rams ont remporté le deuxième Super Bowl de leur histoire, en battant (23-20) les Cincinnati Bengals ce dimanche 13 février, le traditionnel show de la mi-temps était particulièrement attendu cette année.



En effet, dans l’imposant Sofi Stadium de Los Angeles, le stade le plus cher du monde (à 5 milliards de dollars), il a réuni un casting mythique à l’accent hip-hop des années 90, avec Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar et... 50 Cent, en invité surprise, qui a surgi de façon improbable à l’envers dans le décor.



Snoop Dogg avait promis “la plus grande performance que vous n’ayez jamais vue dans l’histoire du hip-hop”.



Celle-ci a en effet été à la hauteur. Pendant une quinzaine de minutes, les différents artistes ont proposé un medley de leurs titres les plus connus, tels The Next Episode, Still Dre en passant par Lose Yourself.



Les “vétérans” de la scène hip-hop américaine ont évolué dans un décor démesuré, à l’image du stade dans lequel ils se trouvaient, constitué de plusieurs petites maisons collées les unes aux autres.



Pendant le show, Eminem s’est fait remarquer pour avoir poser un genou à terre, en hommage au quarterback Colin Kaepernick qui avait été le premier sportif américain à protester de cette manière contre les violences policières.