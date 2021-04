Super League : Douze clubs lancent officiellement le projet Super League !

La communication était attendue et elle a pris un petit peu de temps, mais c'est désormais officiel : le projet Superleague est lancé ! En effet, dans un communiqué commun "The Super League", "douze des clubs européens les plus importants annoncent aujourd'hui avoir conclu un accord pour la création d'une nouvelle compétition, The Super League". Comme annoncé cet après-midi, les douze clubs sont connus : l'AC Milan, Arsenal, l'Atlético Madrid, Chelsea, le FC Barcelone, l'Inter Milan, la Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, le Real Madrid et Tottenham ! On apprend que les clubs espèrent ajouter trois clubs supplémentaires avant le début de la première saison, qui sera lancée dès que possible.

"Douze des clubs européens les plus importants annoncent aujourd’hui avoir conclu un accord pour la création d’une nouvelle compétition, The Super League, gouvernée par ses clubs fondateurs. AC Milan, Arsenal FC, Atlético de Madrid, Chelsea FC, FC Barcelone, FC Internazionale Milano, Juventus FC, Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, Real Madrid CF et Tottenham Hotspur se sont unis en tant que clubs fondateurs. Trois clubs supplémentaires seront invités à les rejoindre avant le début de la saison inaugurale qui démarrera aussitôt que possible. Les clubs fondateurs espèrent engager des conversations avec l’UEFA et la FIFA afin de trouver les meilleures solutions pour la nouvelle League et pour le football dans son ensemble", est-il écrit dans un communiqué commun. Les clubs ont confirmé le format : 20 équipes en deux poules, 18 matchs puis les playoffs.