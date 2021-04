Super League : Le Bayern rejette le projet et soutient la Ligue des champions

Dans un communiqué, le Bayern Munich a confirmé ce mardi qu'il refuse catégoriquement de rejoindre la Super League. « Le FC Bayern dit non à la Super Ligue », lit-on dans le document du club allemand.





‘’Nos partenaires et nos supporters ont décliné une Super Ligue. C'est notre souhait et but en tant que FC Bayern, que les clubs européens disputent cette merveilleuse et émotionnelle compétition qu'est la Ligue des champions’’, soutient la formation du président du conseil d'administration, Karl-Heinz Rummenigge.





Ce dernier s'est également exprimé à travers le communiqué. ‘’Je dis au nom du conseil d'administration que le FC Bayern ne participera pas à la Super League et restera solidaire envers la Bundesliga. Cela a toujours été une grande joie pour nous que de représenter l'Allemagne en Ligue des champions’’, lance-t-il.





L’ancien champion du monde d'ajouter: ‘’Nous nous souvenons tous de notre victoire lors de la finale 2020 à Lisbonne, un tel moment de bonheur ne s'oublie pas. Pour le FC Bayern, la Ligue des champions est la meilleure compétition au monde.’’