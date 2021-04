Super League : quand le Prince William s’en mêle

Le prince William est intervenu auprès des clubs anglais après l’annonce de la création de la Super League. Il les aurait convaincus de se retirer du projet.



Et si le sauveur du football anglais n’était autre que le prince William ? Selon The Telegraph, le prince serait directement intervenu auprès des six clubs anglais prenant part à la Super League pour leur demander de se retirer du projet. Le duc de Cambridge, par ailleurs un fan inconditionnel d’Aston Villa, aurait appelé le patron de la Fédération Anglaise Mark Bullingham pour lui demander de trouver une solution. Le Prince avait auparavant fait part de ses réserves concernant la Super League sur les réseaux sociaux.