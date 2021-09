Super Ligue : l'UEFA abandonne ses poursuites contre le Barça, le Real Madrid et la Juventus

Dans un communiqué publié ce lundi, l'instance européenne a déclaré nulle et non avenue la procédure disciplinaire engagée contre Barcelone, la Juventus et le Real Madrid dans le cadre du projet de création d'une Super Ligue européenne.



Les derniers frondeurs de la Super Ligue vont échapper à toute sanction. L'UEFA a annoncé dans un communiqué publié ce lundi qu'elle abandonnait la procédure disciplinaire engagée contre le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus. Les trois clubs qui ne se sont toujours pas retirés du projet de création d'une Super Ligue européenne.









« L'UEFA prend note de la lettre envoyée aujourd'hui par l'Instance d'appel indépendante de l'UEFA dans laquelle la procédure disciplinaire qui avait été ouverte contre le FC Barcelone, la Juventus FC et le Real Madrid CF pour une violation potentielle du cadre juridique de l'UEFA a été déclarée nulle et non avenue, sans préjudice, comme si la procédure n'avait jamais été ouverte », a précisé l'instance.





La pression de la justice espagnole

L'UEFA a fini par céder aux pressions mises par le tribunal de commerce N°17 de Madrid qui l'avait interdit de s'opposer au projet de Super Ligue et de sanctionner les clubs et joueurs qui pourraient prendre part à cette compétition. Cette décision avait déjà poussé l'UEFA à suspendre sa procédure de sanctions en juin.





Le 19 septembre, le juge madrilène Manuel Ruiz de Lara était allé encore plus loin en fixant un ultimatum de cinq jours pour que l'UEFA annule ses sanctions contre les clubs fondateurs, brandissant la menace de poursuites judiciaires pour non-respect du principe de libre concurrence.





Pas d'indemnités pour les 9 autres clubs





« L'UEFA maintient qu'elle a toujours agi conformément à ses statuts et règlements, mais également au droit de l'UE, à la Convention européenne des droits de l'homme et au droit suisse dans le cadre du projet dit de Super League. L'UEFA reste confiante et continuera de défendre sa position dans toutes les juridictions concernées », s'est-elle défendue.





L'UEFA renonce également aux indemnités que devaient régler les neuf autres clubs qui s'étaient engagés dans le projet avant de se rétracter rapidement : l'Atlético de Madrid, l'Inter, l'AC Milan, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Tottenham. Ils devaient faire un don commun de 15 millions d'euros pour des actions sociales et laisser 5 % des revenus qu'ils auraient reçus des compétitions de l'UEFA.