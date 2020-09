Supercoupe d'Allemagne : le Bayern vient à bout du Borussia

Borussia Le Bayern Munich a remporté mercredi soir la Supercoupe d'Allemagne aux dépens du Borussia Dortmund (3-2), à l'Allianz Arena. Les joueurs de Hansi Flick l'ont emporté sur des buts de Corentin Tolisso (18e), Thomas Müller (32e) et Joshua Kimmich (82e), contre des réalisations de Julian Brandt (39e) et Erling Haaland (55e) pour les hommes de Lucien Favre. Après la Bundesliga, la Coupe d'Allemagne, la Ligue des Champions et la Supercoupe d'Europe, le Bayern Munich décroche son cinquième trophée de l'année.