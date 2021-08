Supercoupe d'Europe : Chelsea sacré aux tirs au but devant les Espagnols de Villarreal

Les Anglais de Chelsea ont fait chuter au forceps les Espagnols de Villarreal, mercredi, pour s'aduger une deuxième Supercoupe d'Europe à leur palmarès.







Le milieu de terrain américain Christian Pulisic s'est imposé avec Chelsea face à Villarreal lors de la Supercoupe d'Europe, mercredi 11 août 2021. (PAUL ELLIS / AFP)

Pour cet affrontement entre les derniers vainqueurs de la Ligue des champions, Chelsea, et de la Ligue Europa, Villarreal, les Anglais de Thomas Tuchel se sont imposés au bout de la nuit et de la séance de tirs au but (1-1, 6-5 aux t.a.b), mercredi 11 août au Windsor Park de Belfast, en Irlande du Nord. Une nette domination des Blues dans la première demi-heure a laissé la place à un sursaut d'orgueil des Espagnols en deuxième période.





Tout en maîtrise dans le jeu, les partenaires de N'Golo Kanté, capitaine d'un soir du côté de Chelsea, avait ouvert le score par Hakim Ziyech (34e). La solidité défensive des Londoniens, ingrédient incontournable de la machine blues en fin de saison dernière, a pourtant pris l'eau au fil des minutes. Sur une action de grande classe, l'Espagnol Gerard Moreno a égalisé d'un tir limpide sous la barre (73e). Un scénario rempli de suspense jusqu'à la séance de tirs aux buts où le gardien remplaçant Kepa Arrizabalaga a joué le rôle du héros.





Des Blues à deux visages





Bien entrés dans la rencontre, les Londoniens – disposés dans leur système classique en 3-4-3 - ont fait la différence sur une projection vers l'avant exécutée à la vitesse de l'éclair. L'ailier marocain Hakim Ziyech (27e) a trompé tout en relâchement le portier espagnol d'une reprise taupée au point de pénalty, sur un centre à ras de terre du latéral espagnol Marcos Alonso. Une réalisation qui a concrétisé une nette domination des Anglais à la justesse technique bien supérieure à celle des Espagnols de Villarreal. Moins de dix minutes plus tard, les deux mêmes acteurs ont d'ailleurs failli doubler la mise, cette fois-ci avec Ziyech en passeur et Marcos Alonso à la finition (35e).





La fin de l’euphorie pour des joueurs de Chelsea tombés ensuite d’un cran sur le plan physique. Face à eux, les joueurs d'Unaï Emery ont multiplié les assauts devant la surface de réparation d’Edouard Mendy. Une première reprise de volée surpuissante d'Alberto Moreno au deuxième poteau aurait pu changer la donne (45e+3) avant de fracasser la barre transversale du gardien blues. Ce n’était que partie remise avec une pression devenue plus intense au fil des minutes côté espagnol. Plus agressifs dans le jeu, Villarreal est revenu à hauteur avec un tir limpide sous la barre de l'attaquant Gerard Moreno (73e) dans la surface de réparation.





Forcés à la prolongation, puis aux tirs aux buts, les Londoniens ont tenté un coup de poker en faisant entrer le gardien remplaçant, Kepa Arrizabalaga. Un choix payant puisque la lumière est venue du portier espagnol après une dernière tentative repoussée devant Raul Albiol. Avant de commencer leur championnat en Premier League, samedi face à Crystal Palace, les Blues ont remis la main sur un trophée continental qui les fuyait depuis 1998. Un succès symbolique à plus d’un titre.