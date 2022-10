Supposée hausse du salaire du coach Aliou Cissé : Les précisions de Yankhoba Diatara

A travers un communiqué de presse de sa cellule de communication, le ministère des Sports a apporté des précisions sur « la revalorisation du salaire du coach Aliou Cissé », révélée, ce jeudi, par le journal Record, qui écrit que ce dernier « passe de 15 à 25 millions FCA ».





« Le ministère des Sport dément formellement et signale que cette information est erronée et n’engage que son auteur », lit-on dans ce document parvenu à Seneweb.





En plus clair, « le ministère des Sports tient également à renseigner l’opinion nationale que relativement à la prise en charge salariale du sélectionneur national, les Sénégalais seront informés le moment venu, en toute transparence, et en conformité avec les orientations du président de la République et du Gouvernement étant entendu que le coach Aliou Cissé est un employé de l’État mis au service de la Fédération sénégalaise de football ».