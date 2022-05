Supposée prolongation de Mbappé au PSG : Sa mère apporte des éclairages

L’avenir de Kylian Mbappé est au centre de toutes les rumeurs, depuis plusieurs mois maintenant. Ce jeudi soir, il est annoncé que l'attaquant français va prolonger au PSG. La mère de Mbappé a souhaité réagir à ces informations.



"Le Parisien" a lâché une incroyable bombe, concernant le joueur du PSG, rapporte "Foot Mercato". Partagé entre le Real Madrid et le club francilien, Mbappé aurait décidé de prolonger à Paris. Une énorme information !



Mais les réponses n’auront pas mis longtemps avant de tomber. Et la mère de Kylian Mbappé a tenu à apporter sa version.



Sur Twitter, Fayza Lamari, la maman du joueur a ainsi répondu à cette information du "Parisien", concernant cette prolongation au PSG. "Il n’y a aucun accord de principe avec le Paris Saint-Germain (ou un quelconque autre club). Les discussions autour de l’avenir de Kylian se poursuivent dans un climat de grande sérénité, pour lui permettre de faire le meilleur choix, dans le respect de toutes les parties", a-t-elle alors assuré.



Pour "Marca", Fayza Lamari a tenu le même discours, bien qu'il fût plus bref que sur son compte Twitter. "Il est complètement faux que Kylian a renouvelé" son contrat.



Le feuilleton Mbappé va donc s'éterniser un petit moment.