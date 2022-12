Sur les traces de Oumar Seck, père de Ismaël Jakobs





Nioro du Rip, 7 déc (APS) - L’arrière gauche des Lions du Sénégal Ismaël Jakobs, dont le père Oumar Seck a passé une partie de son enfance à Nioro, dans la région de Kaolack, a de qui tenir si l’on en croit ses connaissances qui gardent de lui le souvenir d’un footballeur aux qualités techniques exceptionnelles.





"On l'appelait Ngaté et il jouait trop bien au football. Quant il joue au milieu, il règne en maitre absolu avec classe et élégance, avec des passes précises et des dribbles qui rappellent par moment la beauté du football brésilien’’, confie El Hadj Wack Mamour Ba, considéré par beaucoup comme un des meilleurs milieux de terrain dans l'histoire du football de Nioro du Rip.





Oumar Seck parvenait à verrouiller ‘’sa défense avec fermeté et assurance’’, chaque fois qu’il jouait le rôle de libéro, selon El Hadj Wack Mamour Ba.





‘’En voyant Ismaila Jakobs jouer, je vois la même hargne, la même rigueur et le même engagement que son père. La seule différence, c'est que son père Oumar Seck avec qui j'ai joué à l’ASC Deggo de Nioro, brillait surtout par sa technique. C’est avec lui que j'ai vu pour la première fois un défenseur passer une balle à son gardien par la tête. Voilà quelqu'un qui faisait l'unanimité sur le terrain'', rappelle-t-il.





L'actuel maire de Nioro Djim Momath Ba dit aussi se souvenir du père d'Ismael Jakobs avec lequel il a joué à l’ASC Deggo, en compagnie d’Elimane Ba dit Caster, Insa Sy, Khadim Diallo, Laye Thiam, mais aussi El Hadji Wack Mamour Ba.





Si Nioro vibre tant au rythme des protections de balles, dégagements et tirs d'Ismaila Jakobs, c’est que ce dernier rappelle beaucoup de choses aux voisins et condisciples de son père Oumar Seck.





Parmi eux, Ndiogou Dieng, l'emblématique portier des Espoirs du Rip. Ce dernier s’est retrouvé avec le père de Ismaila Jacob au lycée Blaise Diagne de Dakar, après avoir fait leurs classes à Nioro.









Ils joueront ensemble avec les Mamadou Marème Diallo, Aly Male, les Zeum de l'Us Ouakam, Alassane Seck du Jaraf et Pape Idrissa Thiam du Dial-Diop de Dakar.





Dans ce groupe évoluaient des joueurs qui faisaient l’unanimité par leur talent, avec à leur tête un coach originaire de Nioro, du nom de Amath Camara, professeur d'éducation physique. Ce technicien est de la même promotion que Mayacine Mar, actuel directeur technique national (DTN).





C'était du temps des championnats scolaires, rappelle Amath Camara dont la ‘’grosse artillerie’’ était venue à bout de l’équipe du lycée Malick Sy de Thiès en finale de l'Union des associations sportives scolaires et universitaires (UASSU), en 1987.





Le lycée Malick Sy était alors coaché par Amsata Fall, avec Mayacine Mar comme délégué du match, rappelle-t-il.





L'histoire a fait que Amsata Fall et Mayacine Mar ont côtoyé Amath Camara, l'ex-coach du père d'Ismael Jakobs et ancien professeur d’éducation physique au lycée Blaise Diagne.





Mame Cheikh Traoré, un autre ami très proche d'Oumar Seck, se souvient surtout des tournois inter-quartiers qui opposaient souvent Dalton à Thiérère. Il dit se rappeler la haine que Oumar Seck avait de la défaite, au point qu’il lui arrivait de pleurer lorsque son équipe était menée.





Une attitude qu’il dit déceler dans la hargne et la détermination caractérisant selon lui Ismaël Jakobs. ''Il jouait excentré gauche en équipe d’Allemagne espoirs. C’est quand Monaco l'a acheté qu'il a commencé à jouer arrière gauche'', note-t-il au sujet de Jakobs.





Dimanche 4 décembre, beaucoup de fils de Nioro ont fait de la photo d'Ismaël Jakobs leur profil sur leurs réseaux sociaux.





Son père Oumar Seck a pour sa part suivi depuis les gradins le match de huitième de finale ayant opposé le Sénégal à l’Angleterre. Les images de son brillant parcours, de Deggo, son club de Nioro, au lycée Blaise, à Dakar, ont sans doute défilé dans sa tête.





Mais le plus important c’est que Nioro se souviendra d'Oumar Seck aussi longtemps que brillera son fils en équipe nationale du Sénégal.