Système 3-5-2 chez les Lions : Aliou Cissé justifie son choix

Aliou Cissé a joué avec un système 3-5-2

Lors des deux dernières sorties des Lions, Aliou Cissé a joué avec un système 3-5-2. Un choix qui n’avait pas donné les résultats escomptés car le Sénégal a été tenu en échec par le Congo et l’Eswatini au stade Lat-Dior de Thiès.





Lors de sa conférence de presse ce mardi, à Thiès, Cissé qui avait fait l’objet de vives critiques, s’est justifié. ‘’Nous avons des joueurs qui connaissent ce système parce qu’ils jouent avec ça en club. Mais c'est difficile en sélection parce qu’il faut du temps, beaucoup de travail. Un système c’est un support qu’on met en place, mais ce sont les joueurs qui doivent l’animer’’, explique-t-il.