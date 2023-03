Takam après sa victoire contre Yoka : «Ayez plus de respect pour lui. Huez-moi, mais pas Tony»

Vainqueur de Tony Yoka samedi soir au Zénith, Carlos Takam n'a pas apprécié les sifflets réservés à Tony Yoka par une partie de la salle.





C'est en se tentant l'épaule qui s'est déboîtée en fin de combat face à Tony Yoka que Carlos Takam s'est présenté devant les médias samedi soir au Zénith de Paris. Marqué mais heureux après sa victoire, le poids lourd a surtout tenu à saluer son adversaire, faisant preuve d'une impressionnante humilité : «Je me suis énormément préparé pour ce combat, plus que pour le combat de Joshua (en 2017, NDLR). Tony, c'est un jeune boxeur prodigieux et il est là. Il était déterminé à me battre et à mettre mon nom dans son palmarès. Je n'ai pas été déçu, il a vraiment fait son job. C'est un bon boxeur», a confié le vainqueur du jour.