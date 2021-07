Tamba / Renouvellement de la ligue de football : « Le camp du changement » dénonce l’immixtion du ministre Abdoulaye Sow

Ligue régional de football à Tamba

L’assemblée générale de renouvellement de la ligue régionale de football de Tambacounda n’a pas connu son épilogue. Le bureau n’a pu être élu du fait « de l’immixtion du ministre Abdoulaye Sow » qui aurait appelé le président sortant et le superviseur pour « sortir de la salle », s’est plaint le porte-parole du camp dit du changement.

La nuit du dimanche au lundi a été très longue pour les mordus du football de la région de Tambacounda et leurs dirigeants. En effet, dans la perspective toute prochaine du renouvellement de la fédération sénégalaise de football, les ligues régionales devraient faire leur mue, et celle de Tambacounda s’est terminée en queue de poisson. Selon Souleymane Diallo, le porte-parole du « camp du changement » et non moins membre du comité exécutif sortant, « c’est quand le camp du président sortant et ses mentors ont senti que les carottes étaient pratiquement cuites pour eux qu’ils ont décidé de sortir de la salle nous les avons interpellés et ils nous ont fait savoir que c’est le président de la ligue amateur et ministre de la république Abdoulaye Sow qui auraient appelés pour leur demander d’adopter une telle position ».

Cette situation, selon toujours Souleymane Diallo est « inexplicable et injustifiable dans la mesure où plus personne ne saurait nous indiquer la voie à suivre dans cette région d'autant plus que le président sortant a étalé l’étendue de ses limites, lui qui ne connait même pas les clubs de la région ».