Tanière : Tony Sylva et Lamine Diatta (aussi) testés positifs à la Covid-19

La liste des cas positifs de Covid-19 s’allonge dans la Tanière devenue un cluster.



Après les joueurs, c’est au tour de Tony Sylva et de Lamine Diatta de choper le virus.



Contrôlés positifs, ils n’ont pas effectué le déplacement au Cameroun, rapporte Record.



Pape Matar Sarr, Nampalys Mendy et Mame Baba Thiam ont également été infectés par le virus.



Ces derniers sont sous observation médicale et devraient rejoindre le groupe à Bafoussam, dans les prochaines heures après guérison.



Aux dernières nouvelles, renseigne le journal, Habib Diallo qui avait chopé le virus est contrôlé négatif.