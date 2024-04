Tanzanie : un Sénégalais désigné pour la troisième fois meilleur coach du mois

Ancien entraîneur du Jaraaf, Youssou Dabo officie désormais sur le banc d'Azam FC, un club de l’élite tanzanienne. Et ça lui réussit bien. Son équipe est deuxième du championnat et il brille personnellement parmi ses pairs.



Plusieurs quotidiens d’information rapporte ce mardi que Dabo a été élu meilleur coach du mois de mars. C’est la troisième fois qu’il remporte cette distinction depuis qu’il entraîne en Tanzanie. En novembre et décembre derniers, en effet, il avait gagné le titre.



«Meilleur coach du mois de mars : j’apprécie la récompense et la reconnaissance. Nous continuons la travail en équipe», a réagi le technicien après son élection.