Tapha Tine : «Pourquoi je veux Eumeu Sène»

Tapha Tine espérait affronter le vainqueur de Modou Lô-Ama Baldé. Son objectif en faisant cette projection, c’était de prendre la couronne de Roi des arènes, qui est sur la tête du premier.



Malheureusement pour lui, le combat, initialement prévu le 13 mars, a été reporté à cause d’une blessure du Parcellois.



Cette nouvelle donne pousse Tapha Tine à se tourner vers d’autres cibles. Le tombeur de Bombardier est la première d’entre elles. «Je n’ai jamais affronté Eumeu Sène, rappelle le Baol Baol. Mon combat contre lui est logique. Je le veux.»



Tapha Tine ajoute : «Mon objectif c’est de lutter pour le combat royal, et depuis je vise le vainqueur d’Ama Baldé-Modou Lô. Mais on ne peut pas rester là à attendre. Ce combat est incertain et ma patience a des limites. Ça ne m’arrange pas.»



Le leader de l’écurie Baol n’écarte pas de croiser une deuxième fois Bombardier. Il dit : «Je ne peux pas refuser de l’affronter à nouveau. Bombardier est un potentiel adversaire et je suis prêt à lui accorder une revanche, ça fait partie de la lutte.»