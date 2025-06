TECNO prolonge son partenariat avec la CAF et devient Partenaire Mondial Officiel de la CAN 2025 et 2027, tout en nourrissant le rêve des Africains à travers le football

En tant que Partenaire Mondial Officiel et Partenaire Exclusif Officiel dans la catégorie Smartphones, TECNO renforce sa promesse de marque « Stop at Nothing » (Ne jamais s’arrêter) en approfondissant son engagement et en augmentant sa visibilité. La marque bénéficiera également de droits supplémentaires en matière de médias et d’activations sur les réseaux sociaux, lui permettant de mieux se connecter à la jeunesse, de partager la passion du football et de promouvoir un esprit commun d’audace et de progrès.