Téléfoot, la chaîne de Mediapro, pense à Nicolas Anelka

En quête d'un consultant vedette, Téléfoot, la chaîne de Mediapro, serait en contact avancé avec Nicolas Anelka. L'ancien Bleu pourrait intervenir dans l'émission phare du dimanche soir.











Mediapro aime décidément les surprises. Sa chaîne Téléfoot, après avoir signé un partenariat avec le groupe TF1 début juin, pourrait réaliser un autre gros coup de communication avant son lancement en août prochain. En effet, selon nos informations, Nicolas Anelka aurait été approché par la direction de Mediapro et serait prêt à rejoindre la future chaîne de la Ligue 1 et de la Ligue 2 (huit matches par journée de chaque championnat à partir de la saison prochaine).









L'ancien international français, passé par le PSG, Arsenal et le Real, pourrait intervenir dans l'émission phare du dimanche soir, diffusée autour de l'affiche de 21 heures, commentée vingt fois dans la saison par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu. S'il n'a pas encore signé de contrat, Anelka se serait dit intéressé par le projet. Il s'agirait alors d'une première expérience pour l'ancien attaquant des Bleus dans les médias, très discret depuis le scandale de Knysna lors de la Coupe du monde 2010 et la fin de sa carrière internationale.





Le temps de l'officialisation pour les recrues





Outre le recrutement en attente de ce consultant vedette, Téléfoot, la chaîne, devrait officialiser prochainement quelques noms de consultants débutants comme Matthieu Bodmer et Florent Balmont, ou confirmé à l'image de Franck Sauzée.





Lundi, le journaliste Thibault Le Rol a été le premier à annoncer son arrivée sur la chaîne, comme révélé sur le site L'Équipe le 20 mai dernier. Ses collègues Anne-Laure Bonnet, Smaïl Bouabdellah et Julien Brun, mais aussi Éric Huet et Luigi Colange de RMC Sport ou encore Pierre Nigay de la chaîne L'Équipe et Marina Lorenzo de Canal+, devraient suivre ces prochains jours.