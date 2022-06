Temps de jeu : cet exploit de Sadio Mané est (presque) passé inaperçu

Sadio Mané figure dans le Top 20 mondial des joueurs les plus utilisés cette saison. Ce classement établi par L’Equipe concerne uniquement les joueurs de champ. Il prend en compte le nombre de minutes passées sur le terrain et celui des matches. Les compétitions en club comme celles en sélection sont considérées.



Si l’attaquant sénégalais de Liverpool est quatrième du Top 20, au plan du nombre de minutes jouées (5354), il est en tête pour le nombre de matches joués. Sadio Mané a livré 67 matches au total avec Liverpool et le Sénégal. Aucun autre joueur professionnel n’a fait mieux cette saison.



Avec les Reds, en plus de la Premier League, il a pris part à trois finales (FA Cup, League Cup et Ligue des champions). Sous le maillot du Sénégal, il a remporté la CAN 2021, décroché la qualification au Mondial 2022, au terme d’une double confrontation en barrages contre l’Egypte, et pris part aux deux premières journées des qualifications de la CAN 2023.



Si les gardiens étaient pris en compte dans le classement, le Top 20 serait chamboulé et Edouard Mendy y ferait une entrée fracassante. Car, même si le portier de Chelsea et des Lions n’a pas joué autant de matches que Sadio Mané (67 contre 63 pour lui), il est le joueur qui compte le plus de minutes dans les jambes. D’après le décompte du quotidien sportif français, il a joué 5878 minutes cette saison.



C’est davantage que son désormais ex-coéquipier Antonio Rüdiger (parti au Real Madrid), qui est en tête du Top 20 de L’Equipe avec 5645 minutes dans les jambes (61 matches).