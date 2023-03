Tennis : Carlos Alcaraz survole Indian Wells et redevient numéro un mondial

Appelé à régner sur le tennis mondial dans les années qui viennent, Alcaraz est depuis un an sur une trajectoire météorique irrésistible.



Auteur d'une démonstration, porté par un tennis au plus que parfait, Carlos Alcaraz, 2e mondial, s'est adjugé pour la première fois le Masters 1000 d'Indian Wells, en surclassant 6-3, 6-2 le Russe Daniil Medvedev (6e), dimanche en Californie. L'Espagnol de 19 ans en profite pour reprendre au Serbe Novak Djokovic, absent car non vacciné contre le Covid, la place de N.1 mondial qu'il avait occupée une première fois en septembre 2022, après son sacre à l'US Open.

Ce titre est le huitième de sa carrière, en onze finales disputées. Le troisième dans cette catégorie juste en-dessous des Grands Chelems. Il est le plus jeune des désormais neuf joueurs à avoir réussi le «Sunshine Double», qui consiste à également remporter l'Open de Miami. Vainqueur en Floride l'an passé, le prodige de Murcie aura l'occasion d'y défendre son titre à compter de la fin de semaine prochaine. Et il devra le conserver s'il veut rester au sommet du tennis mondial, selon la projection de l'ATP.





«Gagner de la sorte, en jouant si bien, ça donne une grande confiance évidemment. J'espère bien conserver ce niveau à Miami», a-t-il commenté à chaud. Sur sa route victorieuse dans le désert californien, il n'a pas perdu un seul set. Le dernier lauréat à avoir fait aussi bien est Roger Federer en 2017. Il inflige à Medvedev sa première défaite en vingt matches, égalisant dans leur face à face. L'Espagnol et le Russe ne s'étaient auparavant rencontrés qu'une fois, au 2e tour de Wimbledon en 2021. Et ce dernier l'avait écrasé à l'époque.