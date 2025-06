Tennis : Les commentaires de la championne Coco Gauff sur le second mandat de Trump

L’Américaine Coco Gauff s’est offert la joueuse n°1 mondiale Aryna Sabalenka en finale de Roland Garros, hier samedi 7 juin, au terme d’un match de plus de deux heures trente minutes. Score : 6-7, 6-2, 6-4. Après cette grande victoire, sa première sur terre battue, Coco Gauff s’est confiée aux médias.







« Cela me touche beaucoup de représenter les Américains qui me ressemblent… »





Elle a notamment évoqué le second mandat de Trump. « Après l’élection et tout ce qui l’entourait, c’était un peu déprimant… Cela me touche beaucoup de représenter les Américains qui me ressemblent et qui ne se sentent peut-être pas aussi soutenus en cette période. Je veux simplement être un miroir d’espoir et de lumière pour ces personnes. Ma mère m’a dit à Riyad (Championnat du monde de tennis en Arabie saoudite) : 'Essaie de gagner le tournoi pour que les gens aient une raison de sourire.' C’est à cela que je pensais aujourd’hui en brandissant le trophée » a déclaré la native d’Atlanta.





« Je suis indéniablement patriote et fière d’être américaine »





Il est clair qu'elle n’est pas satisfaite de la politique menée par Trump actuellement. Ce qui ne l'empêche pas de se sentir profondément patriote.





« Voir les drapeaux dans la foule signifie beaucoup pour moi. Pour certains, être patriote est une chose étrange, mais je suis indéniablement patriote et fière d’être américaine. Et je suis fière de représenter les Américains qui me ressemblent et qui soutiennent mes idées », a-t-elle déclaré.