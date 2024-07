Tennis-Masters au Sénégal : Joutes pour classer les meilleurs !

Ils sont inscrits maintenant dans le calendrier de la Fédération sénégalaise de tennis (FST). Les Masters vont désormais clore la saison de l’instance de la discipline. Une compétition qui regroupe les meilleurs joueurs de la saison de toutes les catégories. La première édition de ce tournoi a vécu dimanche dernier à Saly.











‘’Les Masters, c’est le tournoi qui va clore maintenant le calendrier de la saison de la fédé et pour cela nous prenons les meilleurs de chaque catégorie pour qu’ils s’affrontent. Les vainqueurs seront primés et ça permettra d’avoir l’ordre hiérarchique dans le classement pour la prochaine saison. Donc, c’est un tournoi important’’, a expliqué Issa Mboup, le président de la FST.













‘’Force est de constater qu’il y a eu d’énormes progrès dans nombre de compétitions qui sont jouées, mais aussi sur la qualité des joueurs. D’ailleurs ces performances nous ont permis de monter le groupe 3 de la coupe Davis, une des compétitions majeures du tennis dans le monde’’, reconnaît Issa Mboup.