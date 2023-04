Mercato - Man Utd : on en sait plus sur l’avenir de Ten Hag

En poste depuis le début de la saison, Erik Ten Hag est engagé avec les Red Devils jusqu'en juin 2025. Une situation qui devrait évoluer si l'on en croit The Sun.







Lors de sa prise de fonction l'été dernier, Erik Ten Hag a dû gérer l'épineux cas Cristiano Ronaldo. Le Portugais, cantonné à un rôle de remplaçant et cloué sur le banc de touche, était en conflit avec son entraîneur. Une situation qui n'a pas fait les affaires du club puisque Manchester United a débuté sa campagne 2022-2023 par des défaites contre Brighton (1-2) et Brentford (4-0).







Heureusement pour l'ancien entraîneur de l'Ajax, la tendance s'est vite inversée et les Mancuniens sont revenus dans la course à la Ligue des Champions et occupent actuellement la 3ème place de la Premier League, avec un point d'avance sur Tottenham, mais avec deux matchs de retard. Erik Ten Hag a même permis à United de décrocher son premier titre en 6 ans en remportant la League Cup face à Newcastle (2-0) fin février.





Une prolongation à venir ?





Sans surprise, le technicien néerlandais a donc la confiance de ses dirigeants, qui pourraient même décider de (déjà), le prolonger, rapporte The Sun. En effet, bien que son contrat avec les Red Devils porte jusqu'en 2025, le board mancunien souhaite étendre son bail jusqu'en 2028 et revaloriser son salaire. D'après les informations obtenues par le média britannique, Erik Ten Hag pourrait percevoir 1.13 million d'euros par mois, ce qui le placerait juste derrière Pep Guardiola (1.87 million d'euros) et Jürgen Klopp (1.5 million d'euros) dans la hiérarchie des entraîneurs les mieux payés outre-Manche.