Tenu en échec à domicile par Montpellier, Lille lâche deux points précieux dans la course au titre

Lille a arraché un match nul (1-1) contre Montpellier (qui avait ouvert le score par Andy Delort, 21e), grâce à un superbe but d'Araujo (85e) et restera donc leader à l'issue de la 33e journée de Ligue 1. Mais le LOSC a quand même lâché deux points précieux dans la course au titre.





Le match : 1-1

Le PSG aura une belle occasion de revenir à un seul point du leader lillois, dimanche (13 heures), en battant Saint-Etienne, au Parc des Princes. Car le LOSC, qui, chez lui, restait sur une défaite contre Nîmes, 1-2, le 21 mars, n'a pu cette fois y faire mieux qu'un résultat nul (1-1), face à des Montpelliérains entreprenants, puis accrocheurs.



Le MHSC avait eu la première occasion, sur un coup franc excentré de Savanier, repoussé par Maignan (3e), encore vigilant un peu plus tard face au milieu héraultais (16e). Mais ce n'est qu'après deux grosses opportunités lilloises, manquées par Yilmaz (4e, à côté), puis Ikoné, mis en échec par Omlin (15e), que les Héraultais ont créé la sensation en ouvrant le score.

Et ce, au terme d'une magnifique action, avec une passe lumineuse de Ferri vers Laborde, dont le centre parfait trouvait Delort, qui concluait d'une tête plongeante (21e). Ensuite, seul Weah a un peu dynamisé son équipe avant la pause avec une belle frappe bien renvoyée par Omlin (32e), puis une autre, trop croisée (45e+2).



Le film de Lille - Montpellier

Les Nordistes devaient donc absolument accélérer en seconde période. Ils l'ont fait, même si ce fut un peu par à-coups, et c'est donc fort logiquement qu'ils ont fini par égaliser. Mais après une tête cadrée de Fonte sur un corner (54e), une frappe croisée d'André croisée du droit sur le poteau (58e) et plusieurs interventions d'Omlin - face à Bamba (60e), Xeka (77e) et David (80e) - c'est un remplaçant qui a trouvé la faille.

Le joueur : Luiz Araujo, un joker et un but qui valent de l'or

En l'occurrence le milieu offensif brésilien Luiz Araujo, qui a remplacé Jonathan Bamba à la 78e minute. Alors qu'il n'avait plus marqué depuis le 22 novembre contre Lorient (4-0), Araujo, profitant du marquage laxiste de Souquet, a surgi au second poteau sur un long centre de Celik, pour réussir un superbe enchaînement contrôle-frappe croisée de l'extérieur du gauche (85e). Le quatrième but cette saison en Ligue 1 du joker brésilien vaut de l'or, car il permet au LOSC de conserver son destin entre ses pieds. En effet, si son équipe gagne ses cinq derniers matches, elle sera sacrée championne.



Le fait : la blessure au genou gauche de Pedro Mendes



Finalement préféré à Hilton par son entraîneur, Michel Der Zakarian, le défenseur central portugais de Montpellier Pedro Mendes a réalisé 53 minutes de très haut niveau et était pour beaucoup dans le fait que son équipe n'avait alors pas encaissé de but. Mais à la suite d'un duel avec Bamba, il s'est blessé au genou gauche, a été évacué sur civière et remplacé par Hilton (55e). Déjà victime d'une grosse entorse à cet endroit qui l'avait éloigné des terrains pendant deux mois en janvier et février 2020, il pourrait être cette fois encore plus gravement blessé.



20



Le nombre de fois où Gaëtan Laborde et Andy Delort (Montpellier) ont chacun été décisifs cette saison en Ligue 1, avec exactement le même découpage, soit douze buts et huit passes décisives. Vendredi soir, Laborde a donc réussi sa huitième offrande pour permettre à Delort de marquer son douzième but.



14



Montpellier reste sur 14 matches sans défaite, toutes compétitions confondues : onze en Ligue 1 (sept nuls, quatre succès) et trois en Coupe de France (trois victoires).