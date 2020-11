Tenu en échec par la Sierra Leone : Youssouf Dabo (coach des Lionceaux) note les failles

Le Sénégal a été tenu en échec, ce vendredi, au Stade Lat-Dior de Thiès, par la Sierra Leone lors la première journée de la poule A du tournoi de la zone A de l’Ufoa qualificatif à la Can 2021, en Mauritanie.En conférence de presse, le coach des Lionceaux, Youssouf Dabo est revenu les manquement de ses joueurs qui ont conduit au match nul.‘’On faisait face à une équipe de Sierra Léone très bien organisée. Ce qui a rendu difficile le match. Au départ, on a vu qu’elle avait le même système que nous.Au milieu de terrain, elle avait mis une sentinelle et deux relayeurs, mais ils ne venaient pas nous chercher.Il fallait qu’on mette cette variante pour basculer en 3-4-3 pour tirer cette équipe sur la largeur. On l’avait réussi, mais on faisait un peu sur la précipitation.On voulait aller trop vers le camp adverse en ne respectant pas les circuits nécessaires’’, analyse-t-il.