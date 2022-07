Teungueth FC : un ancien Lion sur le banc des Rufisquois

Teungueth FC (TFC) a un nouvel entraîneur. Depuis le départ de Youssoupha Dabo, qui a démissionné du banc des Rufisquois pour prendre les rênes du Jaraaf, le président du club, Babacar Ndiaye, était à la recherche de son remplaçant.



Il avait établi une short-list dans laquelle on retrouvait, notamment, Cheikh Guèye, non conservé par le Jaraaf. Mais Babacar Ndiaye a jeté son dévolu sur un ancien Lion : le milieu de terrain international à la retraite Mbaye Badji.



Stades, qui donne l’information dans son édition de ce mardi, précise que le technicien a signé un contrat de trois ans. Qu’il a pour objectif «de faire de TFC l’un des plus grands clubs du Sénégal avec un retour sur la scène continentale».



Jusque-là, Mbaye Badji était en poste à Diambars. Après avoir entraîné l’équipe première, il a été affecté à la formation à l’arrivée de Bruno Rohart, le nouvel entraîneur des Académiciens. Auparavant, il a dirigé Yeggo et l’Académie darou Salam de Dakar.