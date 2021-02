Tfc où équipe nationale U20 : Youssouf Dabo a fait son choix

Dans une déclaration publiée sur sa page Facebook, le club rufisquois de Teungueth Fc a annoncé la prolongation du contrat de Youssouf Dabo jusqu’en 2023.«La direction de Teungueth Fc a le plaisir de vous annoncer la prolongation de 2 ans du contrat de Youssouph Dabo, entraîneur de l’équipe professionnelle. Le club rufisquois et le technicien sénégalais sont désormais liés jusqu’en 2023’’, lit-on sur la page Facebook du club.Avec cette décision, Dabo ne sera plus le sélectionneur de l’équipe nationale U20 du Sénégal, car la Fédération sénégalaise de football avait pris la décision de mettre fin au cumul des fonctions d'entraîneur titulaire des équipes nationales et de clubs.Si Malick Daff a démissionné de son poste de coach du Jaraaf pour le banc des U17, Dabo a lui préféré rester avec le Tfc. Il est aussi promu manager général et il a renforcé, par la même occasion, son staff technique, avec l’arrivée de Landry Lopy, ancien coach de NGB, informe les dirigeants du club fanion de Rufisque.