The Best: Thibaut Courtois ‘sanctionné’ pour ses critiques envers la FIFA? “Je ne suis pas surpris”

Thibault Courtois, Gardien de but

La FIFA a donné en début de semaine les noms des candidats aux trophées The Best pour l’année 2021 et Thibaut Courtois est le grand absent de ces nominations dans la catégorie des gardiens. Pour le gardien des Diables et du Real, il semble il y avoir une explication.





“Ils se fichent des joueurs, il n’y a que l’argent qui compte”: après la petite finale de la Ligue des Nations, Thibaut Courtois s’en était pris à la FIFA et à l’UEFA, estimant que les calendriers étaient surchargés et que les deux instances ne tenaient pas compte des joueurs et de leur santé.





Un peu plus d'un mois plus tard, Thibaut Courtois ne fait pas partie des prétendants au trophée The Best du meilleur gardien de l’année. Alisson Becker (Brésil, Liverpool), Gianluigi Donnarumma (Italie, PSG), Edouard Mendy (Sénégal, Chelsea), Manuel Neuer (Allemagne, Bayern) et Kasper Schmeichel (Danemark, Leicester City) sont les cinq portiers plébiscités par la FIFA.





“Les trophées collectifs sont plus importants”

Et pour Thibaut Courtois, son absence dans cette liste n’est pas étrangère aux propos qu’il a tenus le mois dernier. Le portier des Diables Rouges était présent en conférence de presse, mardi, à la veille du match de Ligue des Champions entre le Real et le Sheriff Tiraspol et il a expliqué qu’il n’était “pas surpris”. “Sans doute que ce que j’ai dit le mois dernier a joué. J’avais fait quelques remarques... Mais je ne vais pas faire plus de commentaires”, a estimé le gardien belge.