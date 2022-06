Thiago Silva espère que Neymar le rejoindra à Chelsea

Le défenseur brésilien de Chelsea Thiago Silva aimerait voir son "super pote" Neymar le rejoindre au club londonien si les rumeurs de départ de l'attaquant du Paris SG devaient se concrétiser.





"Qu'il vienne à Chelsea! S'il doit partir, il faut qu'il aille là-bas", a déclaré mardi soir le défenseur de 37 ans, qui répondait à une question d'un journaliste au sujet de son ancien coéquipier du PSG, lors d'un événement promotionnel à Recife, dans le nord-est du Brésil.





"Neymar, ce n'est même pas la peine de parler de ses qualités, ses performances parlent d'elles-mêmes. En plus, c'est un super pote", a ajouté en souriant l'ancien capitaine du club parisien, où il a joué huit saisons, dont trois avec "Ney".





"J'espère que ça va se concrétiser, qu'on n'en restera pas aux rumeurs. Pour le moment, je ne suis au courant de rien", a-t-il tempéré.





Rumeurs de départ

Neymar, 30 ans, a prolongé en mai 2021 son contrat avec le PSG jusqu'en 2025, mais les rumeurs de départ ont pris de l'ampleur depuis des déclarations du président du club Nasser Al-Khelaïfi dans un entretien au Parisien.





"On ne veut plus du flashy, du bling-bling, c'est la fin des paillettes" a-t-il notamment déclaré, allusion notamment au style de vie souvent décrié de Neymar, recruté pour 222 millions d'euros en 2017, le transfert le plus cher de l'histoire, en provenance du FC Barcelone.