Thiago Silva: “Le PSG a fait son choix, de me laisser partir, de dégager Tuchel aussi”

Thiago Silva

Tuchel et Thiago Silva, battus la saison dernière avec le PSG par le Bayern en finale, auront l’occasion d’ajouter une ligne à leur palmarès. Le technicien allemand est le premier entraîneur de l’histoire à atteindre deux finales de rang avec deux clubs différents. “Pas une revanche”, selon le défenseur Brésilien qui salue les qualités de son coach.





“C’est spécial pour nous deux (NDLR: avec Tuchel). Malheureusement, Paris n’a pas réussi à faire le boulot. C’était triste pour les joueurs, pour moi aussi (...) Ce n’est pas une revanche. Le PSG a fait son choix, de me laisser partir, de dégager Tuchel aussi. C’est difficile à expliquer, pour moi c’était triste (...) C’est notre rêve aussi de gagner la Ligue des champions cette année. C’est spécial, surtout car jusqu’à 35 ans, je ne suis jamais allé en demie, et en deux ans je suis deux fois en finale. Mais on n’a rien gagné pour l’instant, on a conscience de cela.”