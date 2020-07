Thibaut Courtois a fait taire les critiques et savoure: “Une satisfaction”

Thibaut Courtois

Si sa série d’invincibilité a pris fin, après 512 minutes sans encaisser, Thibaut Courtois a, à nouveau, joué un rôle majeur dans la victoire du Real Madrid, lundi soir. Décisif en fin de rencontre devant Antonin, le Diable Rouge a d’ailleurs été élu homme du match.

Un match qui, c’est Thibaut Courtois qui le dit, n’a pas été simple. “On a fait une très bonne première période, mais on s’est compliqué la tâche après le repos, en encaissant très vite. J’ai dû faire une parade et Sergio Ramos a sauvé une balle sur la ligne. C’est une bonne victoire pour nous et il faudra faire aussi bien jeudi”, explique-t-il pour les médias de son club.





Et ça fait neuf victoires consécutives pour le Real, qui a tout gagné depuis la reprise. “Ça en dit long sur le niveau de cette équipe”, estime Thibaut Courtois. “Parce qu’on a eu des déplacements compliqués. La Real Sociedad, Bilbao, l’Espanyol, Grenade... Ce sont toutes des équipes qui jouent pour l’Europe ou pour se sauver. On a encore vu lundi à quel point Grenade a tout donné.”





“Le mérite de toute l’équipe”

Mais le Real n’a pas craqué et est désormais à une victoire du titre. Un titre qui, s’il se confirme, portera indiscutablement la griffe de Thibaut Courtois. 18 clean sheets, un trophée Zamora (propriété de Ian Oblak depuis quatre ans) quasiment en poche, ‘El Muro’ a transformé les critiques en éloges.





Encore ce matin, la presse espagnole mettait “le sauveur” belge du Real à l’honneur. “Une satisfaction pour Thibaut Courtois. “J’ai été critiqué, mais j’ai montré que je pouvais enchaîner les matchs sans encaisser”, insiste-t-il, même si le Diable Rouge refuse de prendre tous les mérites pour lui seul. “C’est toute l’équipe qui a permis ça, si tout le monde défend, mon travail est plus facile.”