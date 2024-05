Thibaut Courtois aligné face à Dortmund? Ancelotti décidera “la semaine avant la finale” de la C1

Carlo Ancelotti n’a pas encore décidé quel gardien de but défendra les filets du Real Madrid lors de la finale de la Ligue des Champions face à Dortmund le 1er juin. Pour la première fois de la saison, l’entraîneur merengue dispose de ses trois portiers: Thibaut Courtois, Andriy Lunin et Kepa Arrizabalaga.



La décision quant au choix du gardien sera prise “dans la semaine précédant la finale”, a indiqué le coach merengue lundi en conférence de presse. Lunin a fait une saison fantastique et Courtois, quand il est à son niveau, est le meilleur du monde. Nous voulons également donner un peu de temps de jeu à Kepa. Ce n’est pas si facile car il ne reste pas autant de matchs”, a déclaré Ancelotti.



Avant l’apothéose de la C1, qui opposera le Real à Dortmund le samedi 1er juin à Wembley, le Real, déjà assuré du titre de champion d’Espagne, aura encore trois matchs de championnat à jouer, mardi face à Alaves, le 19 mai à Villarreal et le 25 mai face au Betis Séville. Andriy Lunin a défendu les buts madrilènes cette saison à la suite de la longue absence de Thibaut Courtois. Le portier ukrainien avait été aligné face au Bayern Munich en demi-finales de la Ligue des Champions malgré le retour de Courtois.



Victime d’une déchirure des ligaments croisés du genou gauche en août, le gardien belge avait subi, le 19 mars, une déchirure du ménisque du genou droit quelques semaines après avoir repris l’entraînement. Il a joué son premier match de la saison le 4 mai contre Cadiz (3-0) et a de nouveau été titulaire ce week-end à Grenade (0-4).