Thibaut Courtois forfait pour les prochains matches des Diables? “Je vais probablement devoir me reposer”

Thibaut Courtois forfait pour les prochains matches des Diables

Saison terminée pour Thibaut Courtois? Le gardien des Diables Rouges pourrait ne pas prendre part au dernier rendez-vous international de la saison. “J’ai joué toute l’année avec une pubalgie et j’ai encore ressenti des douleurs lors de la finale. Je dois voir avec le sélectionneur ce que nous allons faire dans les prochains jours”, a-t-il commenté au micro de VTM.





