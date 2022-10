Thibaut Courtois: “Que doit faire de plus un gardien pour avoir une chance de remporter le Ballon d’Or?”

Thibaut Courtois a remporté lundi le trophée Lev Yachine

Thibaut Courtois a remporté lundi le trophée Lev Yachine, récompensant le meilleur gardien de la saison, à l’occasion de la cérémonie du Ballon d’Or 2022. Le Diable Rouge, heureux et comblé, s’est confié ce mardi, à Madrid, au micro de VTM Nieuws. “Mais que doit faire de plus un gardien pour avoir une chance de remporter le Ballon d’Or?”, s’est-il interrogé.





Félicitations, Thibaut. Quel regard portez-vous sur votre élection au titre de meilleur gardien de but du monde?





“Je suis très heureux, bien sûr. Je pense que c’est une belle reconnaissance après la saison dernière. Pour moi, c’était génial, et pour l’équipe aussi, d’ailleurs. Pour remporter ce trophée individuel, il faut gagner le titre ou être le meilleur en Ligue des champions. Nous y sommes parvenus l’année dernière”.

Comment les choses se sont-elles réellement passées lundi soir? Avez-vous fait une autre petite fête avec la délégation du Real?





“Non non, immédiatement après la cérémonie, nous avions des obligations médiatiques. Et puis nous sommes partis à l’aéroport pour prendre l’avion du retour. Nous ne pouvions pas trop profiter. Mais je suis allé déjeuner avec des amis à Madrid aujourd’hui (hier, ndlr).”





Nous avons déjà vu quelques photos sur les réseaux sociaux du Real. Avec toi, Karim et les trophées. Comment les coéquipiers ont-ils réagi?





“Tout le monde était très heureux pour nous. C’est bien qu’avec Karim, nous ayons un Ballon d’Or dans l’équipe. Dans le passé, c'était le cas avec Luka Modric. Nous devions aussi faire des discours, bien sûr.”





Alors que dire dans un tel discours?





“J’ai simplement remercié les joueurs pour toutes leurs félicitations ainsi que pour le dur travail accompli ensemble. Espérons que nous pourrons répéter cela cette année.”





Le prix Lev Yachine vient-il couronner la meilleure saison de votre carrière?





“Bon sang, j’oserais dire que l’année précédente était presque aussi bonne. Nous avons perdu contre Chelsea en demi-finale de la Ligue des champions et nous avons terminé à la deuxième place de la Liga. Mais... Au niveau individuel, j’ai aussi bien joué à ce moment-là. C’est toujours un peu dommage, lors de ce genre de récompenses, que l’on regarde souvent de manière trop importante qui a gagné beaucoup et qui n’a pas gagné.”





Vous avez terminé 7e du classement du Ballon d’Or. Pensez-vous que vous auriez dû être mieux classé?





“C’était un peu le sentiment de tous, je pense (sourires). Il se trouve que j’ai vu beaucoup de citations folles sur mes déclarations concernant cette septième place. Que je suis démoralisé et que je pense que le prix Lev Yachine est un prix de consolation. Mais ce n’est absolument pas le cas. En fait, je pense que c’est une très belle reconnaissance. Seulement, je ne sais pas ce qu’un gardien de but - je ne parle pas forcément de moi personnellement - doit faire de plus pour terminer plus haut dans le classement du Ballon d’or. J’ai gagné le championnat, j’ai gagné la Ligue des champions et j’ai été décisif pour mon club. C’est tout ce que je voulais dire. Attention: les gars qui ont terminé devant moi ont tous eu une grande année. Il y a un an, je n’ai rien gagné et je suis arrivé huitième au poste de meilleur gardien de but. Cette année, j’ai tout gagné et je suis septième derrière des gars qui ont gagné moins. C’est difficile à expliquer. L’important, c’est que Karim a gagné et que je suis le meilleur gardien de but.”





Iker Casillas et Michel Preud’homme vous rejoignent et pensent qu’il est effectivement difficile pour un gardien de but de gagner ce Ballon d’Or.





“Quand vous avez un coéquipier qui marque autant (fait référence à Benzema, ndlr), cela devient presque impossible. Peut-être que ce trophée séparé incitera moins de gens à voter pour un gardien de but au Ballon d’Or. Quoi qu’il en soit, nous, les gardiens de but, continuerons à lutter contre ce phénomène. J’espère qu’un jour cela réussira (rires), même si bien sûr cela sera difficile avec des gars comme Haaland qui continuent à marquer autant de buts chaque année.”





Pensiez-vous à l’avance qu'un Belge pourrait être sur le podium?





“Regardez le trophée de l’UEFA. Karim a été nommé meilleur joueur, Kevin est arrivé deuxième et moi troisième. C’était une belle image de ce qu’était la saison dernière. Bien sûr, vous pouvez en débattre. J’avais le sentiment que je finirais haut. Mais que je ne dépasserai pas non plus la septième ou huitième place (rires). On m’a donné raison.”





Aucun Belge n’a jamais terminé plus haut que De Bruyne (3e).





“Quelque chose comme ça montre que nous avons des joueurs de classe mondiale. J’espère que nous pourrons le confirmer lors de la Coupe du monde.”





Peut-être faut-il devenir champion du monde pour gagner le Ballon d’or?





(Rires) “Il y a la concurrence de Kevin. Mon plus grand rêve est en effet de devenir champion du monde. Le collectif transcende l’individuel.”





Comment va votre dos? Vous avez été blessé pendant un certain temps.





“Plutôt bien. Mais c’était une méchante blessure. Après le match contre le Pays de Galles en Ligue des Nations, j’étais un peu endolori. Quand je suis rentré à Madrid, j’ai ressenti une douleur. Je ne pouvais pas marcher correctement et taper dans le ballon. J’avais juste besoin de repos. Les deux dernières semaines n’ont pas été agréables. J’ai eu quatre séances d’entraînement et je suis en pleine forme. Je ne voulais pas reprendre trop vite et reprendre progressivement. Il faut être prudent et ne pas prendre de risques inutiles. En principe, je peux jouer contre Séville samedi. Et pour la Coupe du monde, personne ne doit s’inquiéter pour le moment.”





Une dernière question. Quel regard portez-vous sur les performances de Simon Mignolet?





“J’aime beaucoup ce qu’il a accompli. Il mérite toute la reconnaissance et c’est un excellent gardien de but. Vous savez: en Ligue des champions, vous pouvez vous montrer encore plus. Quand Simon arrête des ballons contre Anderlecht comme le week-end dernier... Je le vois parce que je le suis, mais le reste de l’Europe ne regarde peut-être pas ces matchs. Si tu joues comme à l’Atletico, tout le monde le voit. J’espère qu’il obtiendra le Soulier d’or. Ce serait mérité. Personne en Belgique n’a joué au niveau de Simon cette année”.