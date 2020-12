Thibaut Courtois obtient son troisième trophée de meilleur gardien d'Espagne

Thibaut Courtois, Gardien de But

Thibaut Courtois a reçu lundi soir, pour la troisième fois de sa carrière, le Trofeo Zamora, une récompense du journal sportif Marca pour le gardien qui a concédé le moins de but dans le championnat d'Espagne.





"C'est un honneur de recevoir ce trophée", a commenté Courtois sur Twitter. "J'apprécie la reconnaissance individuelle. Cela n'aurait pas été possible sans l'équipe. Je tiens à remercier mes coéquipiers, les fans et tout le monde au Real Madrid". Le portier du Real Madrid, champion en titre, n'a eu à se retourner que 20 fois en 34 matchs de championnat au cours de la saison 2019-2020, soit une moyenne de 0,59 but par match.





Le Diable Rouge devance le Slovène Jan Oblak. Le gardien de but de l'Atlético de Madrid qui a été trompé à 27 reprises en 38 matchs (0,71). En troisième position, Unai Simon, le gardien de but de l'Athletic Bilbao, a pris 29 buts en 34 rencontres (0,88). Courtois a remporté le Trofeo Zamora en 2013 et 2014, lorsqu'il jouait pour l'Atlético de Madrid. Les quatre saisons précédentes, le prix a été décerné à Jan Oblak, son successeur dans le but des Colchoneros.