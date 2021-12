Thibaut Courtois testé positif au Covid-19

Thibault Courtois, Gardien de but

Coup dur pour le Real Madrid. Après un séjour à Dubaï, Thibaut Courtois a été testé positif au Covid 19.





Quatre joueurs du Real Madrid, Thibaut Courtois, Federico Valverde, Eduardo Camavinga et Vinicius Junior, et trois du FC Barcelone, Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti et Gavi, sont positifs au Covid-19, ont annoncé mercredi les deux clubs espagnols. “Nos joueurs Courtois, Valverde, Camavinga et Vinicius Jr. ont présenté des tests positifs au Covid-19", a indiqué le Real Madrid dans un communiqué laconique.





Joint par l’AFP, le club madrilène, qui doit jouer dimanche contre Getafe pour la reprise de La Liga après la pause des fêtes de Noël, n’a pas souhaité communiquer sur le nombre de joueurs actuellement à l’isolement alors que depuis la mi-décembre, huit autres joueurs de l’équipe avaient été testés positifs au Covid-19, dont Luka Modric, Gareth Bale et David Alaba.





De la même manière, le FC Barcelone a annoncé que “O. Dembélé, Umtiti et Gavi ont présenté des tests PCR positifs au Covid-19 lors des contrôles réalisés au sein de l’effectif”, portant à six le nombre de joueurs infectés au sein de l’équipe, en pleine vague due au variant Omicron. “Les joueurs vont bien et sont à l’isolement, chez eux”, a précisé le Barça dans son communiqué.





Les deux joueurs français et le milieu espagnol du club catalan viennent ainsi s’ajouter à Jordi Alba, Daniel Alves et Clément Lenglet, ce qui porte à six le nombre de joueurs positifs et donc indisponibles au sein de l’équipe entraînée par Xavi Hernandez avant la rencontre de Liga dimanche face au RDC Majorque.





Un match doit être reporté ou annulé si l’une des équipes ne dispose pas d’au moins 13 joueurs aptes, dont un minimum de cinq issus de l’équipe première, selon les critières établis par la Fédération espagnole de football et La Liga.





La rencontre prévue dimanche entre l’Atlético Madrid et le Rayo Vallecano pourrait donc être menacée, alors que ce dernier compterait 17 joueurs positifs selon la presse locale, ce qui en ferait le club de première division espagnole le plus touché par cette vague de contaminations.





Parmi les autres pensionnaires de La Liga touchés, la Real Sociedad a annoncé qu’elle comptait dix joueurs contaminés, Cadiz cinq et Majorque quatre.