Thierno Seydi : «Pourquoi Sadio Mané ne peut pas quitter en ce moment le Bayern»

Thierno Seydi n’est de ceux qui pensent que Sadio Mané doit quitter le Bayern Munich l’été prochain, soit une saison après son arrivée en provenance de Liverpool. « Forcément, il ne peut pas partir sur un sentiment d’échec », objecte dans Stades l’agent de joueurs qui a eu sous son aile de grands noms comme Didier Drogba.



Il argumente : «Partir, c’est avoué quelque part qu’on a échoué, et je ne pense pas qu’il a échoué. Il y a eu des circonstances, une blessure qui l’a privé de Coupe du monde. S’interroger sur l’avenir de Sadio au Bayern, c’est même manquer de respect à Sadio. (…) Sadio ne peut pas partir du Bayern de Munich sur un échec, c’est impensable.»



Arrivé en grande pompe Allemagne pour 32 millions d’euros, l’ancien Red tarde à s’incruster dans le collectif munichois. Et depuis son altercation avec Leroy Sané, l’avenir du double Ballon d’Or en Bavière semble compromis. Certains médias avançant que le Bayern n’écarte pas l’idée de le vendre l’été prochain.



Devant cette situation, d’aucuns estiment que Sadio Mané n’aurait pas dû quitter Liverpool où il brillait de mille feux. Certains poussent le bouchon jusqu’à suggérer qu’il doit retourner dans le club du Nord de l’Angleterre.



Thierno Seydi botte en touche. «On était tous d’accord qu’il devait partir, rappelle-t-il. Sadio devait même quitter Liverpool l’année où il a gagné la Ligue des champions (2019), l’année où le Real Madrid lui tendait la perche. C’était une opportunité qu’il n’aurait jamais dû rater.»



L’agent de joueurs ajoute : «Il a quitté Liverpool par la grande porte et au bon moment. Je ne suis pas inquiet pour lui. S’il retourne à Liverpool, ce sera de la facilité. Ce ne sera pas le bon choix.»