Thiès : Redémarrage des travaux du stade Maniang Soumaré le 22 février prochain

Lancés en grande pompe, les travaux réhabilitation du stade Maniang Soumaré de Thiès tardent à sortir de terre. Beaucoup de questionnements sans réponse pour les Thiessois sur ce retard accusé.





En effet, depuis le mois d'août dernier, pas un signe qui montre le démarrage de travaux qui devraient être livrés en décembre 2020. Pendant tout ce temps, il n'y a pas eu aussi de communication sur les raisons du retard. Ni la Fédération sénégalaise de football, ni les responsables du foot local n'ont fourni d'explications.





Près de deux mois après la date qui été prévue pour la livraison des infrastructures, Joseph Gabriel Sambou chargé des infrastructures à la Fsf se prononce.





"Le retard est dû à la FIFA pour un problème des taxes. D’habitude les projets de la FIFA sont hors taxes, il fallait qu’on règle ce problème de taxe pour commencer les travaux", se dédouane le chargé des infrastructures à la Fédération sénégalaise de football qui annonce la "reprise" des travaux pour ce lundi 22 février 2021.





"Dans la foulée de la réalisation du gazon synthétique au stade Maniang Soumaré, le président de la Fédération de football Augustin Senghor avait prévu une nouvelle tribune. en face des deux tribunes, il y aura des sièges. Nous voudrions aussi avec l'aval du Président Senghor réaliser des vestiaires pour ne pas perdre l’espace.





Nous sommes là pour faire l’implantation de la Tribune mais il faut d'abord délimiter. L’entreprise va commencer les travaux lundi et c’est pour une durée de 4 mois même si on veut aller plus vite. Et pour le terrain, cela doit se faire en deux mois parce que les travaux vont reprendre aussi lundi par la pose des caniveaux qui vont ceinturer le terrain. Dans un futur très poche, les travaux du siège de football vont démarrer », explique Joseph Gabriel Sambou.





Pour rappel, la Tribune est financée par la fédération à hauteur de 70 millions de francs CFA.