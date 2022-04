Thomas Tuchel (Chelsea) après l'élimination contre le Real : « On méritait de se qualifier »

Malgré l'élimination en quarts de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, Thomas Tuchel, l'entraîneur de Chelsea, s'est dit fier de ses joueurs.



Thomas Tuchel, entraîneur de Chelsea, après l'élimination en quart de finale retour de la Ligue des champions malgré la victoire 3-2 a.p. contre le Real : « On a été malchanceux. C'est pourquoi on est déçus. On a été battus sur le talent individuel et sur nos propres erreurs. On méritait de se qualifier. À Stamford Bridge non plus, ils n'avaient pas tant créé d'occasions, mais la moindre demi-occasion, ils la convertissent toujours. Ça leur a suffi.







« C'est le genre de défaites dont tu peux être fier et que tu peux accepter en toute sportivité »