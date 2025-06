Thomas Tuchel minimise la victoire des Lions : "C'est qu'un match amical"





« On voit comment les adversaires abordent les matchs contre nous et à quel point battre l'Angleterre signifiait quelque chose pour eux. J'ai entendu parce que mon vestiaire était à côté du leur, et je me suis demandé : "est-ce qu'on aurait célébré de la même manière qu'eux ? Est-ce que j'aurais été le premier à entrer dans le vestiaire en criant "ENGLAND" en tapant sur les caisses?" Est-ce que les joueurs m'auraient suivi ou ils se seraient dit : "qu'est-ce qui lui prend ? C'est qu'un match amical" », a-t-il confié après le match.

En s’inclinant contre le Sénégal en match amical ce mardi 10 juin 2025 (1-3), l’Angleterre dirigée par l’ex-entraîneur du PSG Thomas Tuchel a connu une défaite historique. C’est aussi la toute première pour le coach allemand depuis sa nomination. une défaite amère mais pour le coach des Anglais l'enjeu de ce match n'était pas si important.