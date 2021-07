Tirage au sort Afrobasket féminin 2021 : Les Lions connaissent leurs adversaires

Le tirage au sort de l’Afrobasket féminin prévu au Cameroun, du 17 au 26 septembre, a été effectué ce samedi à Yaoundé, capitale du pays hôte.

Les Lionnes du Sénégal sont logées dans la poule C en compagnie de l’Égypte et du Gabon.

Championnes d’Afrique à 11 reprises, les protégés de Moustapha Gaye sont à la recherche de leur douzième sacre.

Lors du dernier championnat d’Afrique, qui s’est tenu au Sénégal, elles avaient perdu en finale devant le Nigeria.

Voici la composition des groupes

Groupe A : Cameroun, Cap-Vert, Kenya



Groupe B : Nigeria, Zone 6, Mozambique

Groupe C : Sénégal, Égypte, Gabon

Groupe D : Mali, Côte d'Ivoire, Wild Card

