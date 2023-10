Tirage au sort CAN 2023 : La réaction d’Aliou Cissé

Logé dans le groupe C, le Sénégal affrontera la Guinée, le Cameroun et la Gambie, lors de la phase de poules de la CAN 2023, qui se jouera en Côte d’Ivoire.















Sur Instagram, le sélectionneur national, Aliou Cissé, a livré son sentiment sur ce que beaucoup appellent le groupe de la mort : « Chers supporters et passionnés du football, après un tirage au sort passionnant, nous sommes prêts à relever les défis qui se présenteront à nous sur le terrain. Notre équipe est composée de joueurs talentueux, déterminés et prêts à se battre pour défendre les couleurs de notre cher pays. Nous sommes placés dans un groupe compétitif, et nous sommes conscients des challenges qui nous attendent. Nous comptons sur votre soutien indéfectible tout au long de ce tournoi. Nous ferons tout notre possible pour vous rendre fiers. Allez les Lions de la Teranga ! Ensemble, nous sommes plus forts. Rendez-vous sur les terrains de la CAN 2023 ».