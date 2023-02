Tirage au sort Coupe de la Ligue : Casa Sport / Guédiawaye et Jaraaf / Génération Foot, deux chocs au sommet

Le tirage au sort des 8es de finale de la Coupe de Ligue s'est tenu lundi 27 février. De belles affiches seront au programme, samedi 4 et dimanche 5 mars, notamment un classique entre Jaraaf et Génération Foot et un alléchant Casa Sport / Guédiawaye. Ce choc entre l’actuel leader de la Ligue 1, le Casa Sport, et son dauphin Guédiawaye s’annonce explosif.



Dernier de la ligue 2, le Port ira défier le Jamono à Fatick. Tombeur des HLM de Dakar, le Ndiambour hérite de l’AS Pikine.



Dernier vainqueur du trophée en 2019, Diambars croisera le fer avec son voisin Stade de Mbour pour un duel entre équipes de la petite côte.



Autre duel qui s’annonce intéressant, celui qui va opposer le Teungueth FC à l’Union Sportive de Ouakam.



Ce choc pour une place en quart de finale entre les « frères lébous », sera aussi l’une des attractions de ces 8èmes de finale. À Thiès, Walydaan tentera de décrocher une qualification en quart de finale devant Dakar Sacré Cœur.



Le dernier des 8èmes de finale opposera Demba Diop FC au vainqueur du match Mbour PC/ CNEPS Excellence de Thiès.



Pour rappel, les matchs sont programmés les 4 et 5 mars.