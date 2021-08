Tirage au sort Ligue des Champions : Quels sont les Lions engagés cette saison ?

Le tirage au sort des phases de groupe de la Ligue des Champions se déroule ce jeudi soir à Istanbul. Parmis les 32 clubs représentés pour cet exercice, le Sénégal sera représenté à travers différents clubs comme Liverpool, le PSG et le Villarreal entre autres.



Le tirage au sort de la Ligue des Champions de cette nouvelle saison se tient ce jeudi soir dans la capitale turque. Quelques joueurs sénégalais seront concernés par cet événement. Ils seront sept à représenter le Sénégal dans ces phases de groupe de la Ligue des Champions 2021-2022. Sociétaires de Liverpool, du Paris Saint-Germain ou encore de Villarreal, certains Lions connaitront leurs futurs adversaires.



Joueurs du PSG, Gana Gueye et Abdou Diallo sont logés dans le chapeau 2 tout comme Sadio Mané avec Liverpool. Boulaye Dia Villarreal vainqueurs de la Ligue Europa et Edouard Mendy avec Chelsea vainqueur de la Ligue des champions, sont dans le chapeau 1. Le Milan AC de Fodé Ballo Touré et le Club Bruges de Youssoupha Badji sont dans le chapeau 4.



La composition des groupes de cette nouvelle édition devrait être dévoilée dans moins d’une heure. La cérémonie de récompense des distinctions individuelles pour les Lauréats de la saison 2020-2021 se fera en marge de ce tirage au sort.