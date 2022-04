Tirage du Mondial 2022 : le meilleur et le pire pour les Lions

Le tirage au sort de la phase de groupes du Mondial 2022 sera effectué ce vendredi à partir de 16 heures (GMT) à Doha, capitale du Qatar, hôte de la compétition.



Le Sénégal, à l’instar des autres nations qualifiées ou sur le point de l’être, connaîtra ses adversaires au premier tour.



Les Lions peuvent figurer dans un «groupe de la mort» ou dans une poule «jouable». Tout dépendra du sort.



Les champions d’Afrique sont déjà assurés de ne pas être dans le même groupe que l’Iran, le Japon, le Maroc, la Serbie, la Pologne, la Corée du Sud et la Tunisie. Ces pays, comme le Sénégal, sont dans le chapeau 3.



Les trois premiers adversaires de Sadio Mané et Cie seront tirés des chapeaux 1, 2 et 4. Ce qui peut les conduire à partager la même poule avec, par exemple, la France (ou le Brésil), l’Allemagne et le Pays de Galles. Ce serait a priori le pire des scénarios possibles.



Au mieux, le Sénégal peut, entre autres possibilités, affronter au premier tour le Qatar, la Suisse et l’Arabie Saoudite. Un tirage a priori clément, le cas échéant.



Beaucoup d’autres combinaisons sont possibles. Toutefois, les matches ne se joueront pas d’avance. Et ce ne sont pas «les plus forts» qui gagnent toujours.